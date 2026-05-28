Perde i gioielli rubati a un' anziana cadendo dalla moto | scoperto dalla polizia locale

Un incidente stradale a Napoli ha portato alla scoperta di una truffa contro un’anziana donna. Un motociclista ha investito un pedone, cadendo dalla moto, e durante la caduta ha perso alcuni gioielli. La polizia locale, intervenuta sul posto, ha recuperato i gioielli rubati, che erano stati nascosti tra le cose del motociclista. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Un incidente stradale ha portato alla luce una truffa ai danni di un'anziana donna. A Napoli, la polizia locale ha recuperato gioielli rubati a una vittima di raggiro grazie ai rilievi seguiti all'investimento di un pedone da parte di un motociclista, che li aveva persi cadendo a terra.Tutto è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Perde la strada di casa e cammina da Paderno a Senago. Anziana rintracciata e aiutata dalla polizia localeUn’anziana donna è stata trovata ieri pomeriggio dopo aver smarrito la strada di casa.

Anziana salvata a Pomigliano dalla Polizia LocaleLunedì mattina a Pomigliano d’Arco, la Polizia Locale è intervenuta per soccorrere un’anziana di 85 anni rimasta intrappolata nella propria...

I gioielli rubati al Louvre riappaiono al Met Gala 2026… indosso a Kylie JennerI favolosi gioielli rubati al Louvre ricompaiono al Met Gala 2026 nella reinterpretazione di Daniel Roseberry per Schiaparelli. Courtesy of Kylie Jenner È stata probabilmente quanto di più abbagliante ... vogue.it

I gioielli rubati al Louvre sono ricomparsi alle sfilate di Parigi: ecco come è stato possibileChissà se i gioielli rubati al Louvre lo scorso ottobre verranno mai ritrovati davvero. Intanto, alla Couture Week, sono tornati sotto i riflettori. Non perchè siano stati finalmente recuperati, ma ... ilfattoquotidiano.it