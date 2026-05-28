Perde i gioielli rubati a un' anziana cadendo dalla moto | scoperto dalla polizia locale

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente stradale a Napoli ha portato alla scoperta di una truffa contro un’anziana donna. Un motociclista ha investito un pedone, cadendo dalla moto, e durante la caduta ha perso alcuni gioielli. La polizia locale, intervenuta sul posto, ha recuperato i gioielli rubati, che erano stati nascosti tra le cose del motociclista. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un incidente stradale ha portato alla luce una truffa ai danni di un'anziana donna. A Napoli, la polizia locale ha recuperato gioielli rubati a una vittima di raggiro grazie ai rilievi seguiti all'investimento di un pedone da parte di un motociclista, che li aveva persi cadendo a terra.Tutto è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Perde la strada di casa e cammina da Paderno a Senago. Anziana rintracciata e aiutata dalla polizia localeUn’anziana donna è stata trovata ieri pomeriggio dopo aver smarrito la strada di casa.

Anziana salvata a Pomigliano dalla Polizia LocaleLunedì mattina a Pomigliano d’Arco, la Polizia Locale è intervenuta per soccorrere un’anziana di 85 anni rimasta intrappolata nella propria...

I gioielli rubati al Louvre riappaiono al Met Gala 2026… indosso a Kylie JennerI favolosi gioielli rubati al Louvre ricompaiono al Met Gala 2026 nella reinterpretazione di Daniel Roseberry per Schiaparelli. Courtesy of Kylie Jenner È stata probabilmente quanto di più abbagliante ... vogue.it

I gioielli rubati al Louvre sono ricomparsi alle sfilate di Parigi: ecco come è stato possibileChissà se i gioielli rubati al Louvre lo scorso ottobre verranno mai ritrovati davvero. Intanto, alla Couture Week, sono tornati sotto i riflettori. Non perchè siano stati finalmente recuperati, ma ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web