Un’anziana donna è stata trovata ieri pomeriggio dopo aver smarrito la strada di casa. La donna, che camminava da diverse ore in condizioni di confusione, aveva percorso a piedi il tratto tra Paderno e Senago sotto la pioggia e al freddo. La polizia locale, intervenuta sul posto, è riuscita a rintracciarla e a prestarle assistenza. La donna è stata poi condotta in un luogo sicuro.

Senago (Milano), 14 aprile 2026 – Aveva perso la strada di casa e da ore girovagava al freddo e sotto la pioggia in evidente stato confusionale. Grazie alla segnalazione di un cittadino e all'intervento della polizia locale di Senago la donna, un'anziana di 89 anni, è stata presa in custodia e successivamente affidata la nipote che l'ha riportata a casa. È successo lunedì mattina la Centrale Operativa della polizia Locale di Senago ha ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di un’anziana donna che si era addentrata nel cortile di un’azienda situata nella zona di via Martiri di Marzabotto, probabilmente convinta di essere sulla strada di casa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perde la strada di casa e cammina da Paderno a Senago. Anziana rintracciata e aiutata dalla polizia locale

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