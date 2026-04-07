Lunedì mattina a Pomigliano d’Arco, la Polizia Locale è intervenuta per soccorrere un’anziana di 85 anni rimasta intrappolata nella propria abitazione. L’intervento è stato necessario dopo che la donna si è trovata in difficoltà all’interno della sua casa, senza possibilità di uscire. Gli agenti hanno raggiunto il domicilio e l’hanno aiutata a uscire al sicuro.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 7 APRILE 2026 – Intervento decisivo della Polizia Municipale a Pomigliano d’Arco, dove una donna di 85 anni è stata soccorsa dopo essere rimasta bloccata nella propria abitazione. L’operazione, avvenuta nel tardo pomeriggio in via Terracciano, ha consentito di evitare conseguenze più gravi. L’allarme è scattato intorno alle 19:30, quando un’amica della donna ha contattato la centrale operativa dopo non essere riuscita ad accedere all’appartamento al terzo piano del civico 29. Dall’interno, l’anziana rispondeva, riferendo di essere ferita e impossibilitata ad aprire la porta. Gli agenti della Municipale sono intervenuti in pochi minuti e, valutata la situazione, hanno deciso di accedere all’abitazione utilizzando un ponteggio presente sulla facciata del condominio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Anziana salvata a Pomigliano dalla Polizia Locale

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