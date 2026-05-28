Perché il papa ha commissariato l' ospedale di Padre Pio | buchi milionari nei bilanci e ombre sulla gestione Assegni ad personam e sacrifici per i dipendenti
Il bilancio dell'ospedale di Padre Pio presenta un deficit stimato tra 250 e 300 milioni di euro. Secondo i sindacati, la gestione si caratterizza per assegni ad personam, un ampio ricorso a consulenze esterne e sacrifici economici richiesti ai dipendenti. Di fronte a questi dati, il Papa ha deciso di commissariare l’ospedale, evidenziando problemi finanziari e pratiche gestionali poco chiare.
Un buco nei bilanci che oscillerebbe tra i 250 e i 300 milioni e le ombre sulla gestione, caratterizzata da "erogazione di consistenti assegni ad personam", "ricorso diffuso a consulenze esterne" e "pesanti sacrifici economici" chiesti ai dipendenti, secondo quanto denunciato dai sindacati. 🔗 Leggi su Today.it
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