Casa Sollievo dai bilanci agli assegni ad personam | la direzione contro la ricostruzione di ' Far West'

La Fondazione Irccs Casa Sollievo della Sofferenza ha contestato le affermazioni fatte durante la trasmissione ‘Far West’, definendole “falso al 99%”. Secondo il rappresentante della direzione, le informazioni divulgate sarebbero state basate su dati completamente errati, non verificati e prive di fondamento documentale. La fondazione ha quindi ribadito la propria posizione, ritenendo che quanto emerso non rispecchi la realtà dei fatti.

“Quindi - aggiunge il manager - non solo consegniamo i bilanci ai soggetti che ci controllano ma abbiamo con loro su queste basi le interlocuzioni, alcuni sindacati dicono ma dovreste pubblicarlo e dovreste consegnarcelo e io continuo a dire loro ma guardate, i bilanci sono di poche pagine e nei bilanci tu vedi ricavi, costi, l'utile e la perdita, i crediti e i debiti che uno ha. E nel piano strategico ci sono molte più informazioni, quindi, non diamo i bilanci ai sindacati, non siamo obbligati a consegnarli perché nel piano strategico ci sono decine e decine e decine di informazioni in più”. Il manager vento prosegue: "Diciamo che per... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

