Perché è importante celebrare la Giornata del Gioco
La Giornata Mondiale del Gioco si svolge ogni anno per sottolineare il valore del gioco nell'infanzia. La giornata mira a ricordare che il gioco è un diritto fondamentale dei bambini e un’attività importante per il loro sviluppo. Questa ricorrenza evidenzia quanto sia importante garantire ai più giovani momenti di spensieratezza e divertimento. Non si tratta solo di passatempo, ma di un elemento essenziale per la crescita e il benessere dei bambini.
Una giornata per rimarcare quando sia importante per i bambini vivere un’ infanzia spensierata. È questa in ultima analisi la ragione dietro la Giornata Mondiale del Gioco, che ci ricordi come certi passatempi siano un diritto oltre che un piacere per i piccoli esseri umani. Cos’è la Giornata del Gioco. Come riporta la Toy Library Association South Africa, la Giornata Mondiale del Gioco viene celebrata il 28 maggio di ogni anno, per commemorare la proposta avvenuta nello stesso giorno nel 1987 per la creazione dell’Associazione Internazionale delle Ludoteche. Ed è proprio da questa associazione, nello specifico dalla dottoressa Freda Kim, che arriva l’idea della Giornata: nata durante la giornata in occasione dell’ottava Conferenza Internazionale delle Ludoteche che si è svolta in Giappone nel 1999. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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