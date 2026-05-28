Perché è importante celebrare la Giornata del Gioco

Notizia in breve

La Giornata Mondiale del Gioco si svolge ogni anno per sottolineare il valore del gioco nell'infanzia. La giornata mira a ricordare che il gioco è un diritto fondamentale dei bambini e un’attività importante per il loro sviluppo. Questa ricorrenza evidenzia quanto sia importante garantire ai più giovani momenti di spensieratezza e divertimento. Non si tratta solo di passatempo, ma di un elemento essenziale per la crescita e il benessere dei bambini.