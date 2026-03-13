Oggi si celebra la Giornata mondiale del sonno, un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza di un riposo di qualità. La giornata si concentra sul messaggio “dormire bene per vivere meglio”, evidenziando quanto il sonno influisca sulla salute e sul benessere quotidiano. Organizzazioni e istituzioni promuovono iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un riposo adeguato.

Oggi si celebra la Giornata mondiale del sonno. Il messaggio scelto per questa edizione, è "dormire bene per vivere meglio". Stanchezza, difficoltà di concentrazione, irritabilità sono tre dei segni più evidenti di un cattivo sonno notturno con conseguenze sulla sicurezza in casa e sulla strada, sulle performance lavorative, ma soprattutto sulla qualità della vita. Medici ed esperti tornano a ribadire l'importanza di una buona qualità del riposo, essenziale quanto l'alimentazione e l'esercizio fisico. Servizio di Alessio Orlandi

Giornata mondiale del sonno. Perché è importante dormire bene

