Al Circolo Velico Fiumicino 130 studenti per celebrare la Giornata del Mare

Al Circolo Velico di Fiumicino, 130 studenti si sono riuniti per partecipare alle iniziative legate alla Giornata del Mare e della Navigazione. L'evento ha coinvolto giovani provenienti da varie scuole della zona, con attività pratiche e dimostrazioni sul mondo nautico. La giornata è stata dedicata alla sensibilizzazione sull'importanza del rispetto delle risorse marine e alle pratiche di sicurezza in mare.

Fiumicino, 11 aprile 2026 – Si celebra ufficialmente oggi, 11 aprile, la Giornata del Mare e della cultura marinara, momento celebrativo istituito nel 2017 dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero dei Trasporti con l’obiettivo di promuovere il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della cultura del mare, con particolare riferimento alle scuole e agli studenti. Il Circolo Velico Fiumicino ha aderito all’iniziativa, coordinata sul territorio dalla Capitaneria di Porto di Roma, ospitando 130 studenti presso la propria sede. I ragazzi hanno potuto visionare alcuni filmati sull’attività velica giovanile e del club scoprendo che la Vela è uno sport che si può praticare tutti i giorni, al pari di altre discipline sportive. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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