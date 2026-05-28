Perché a Brescia puoi comprare un Rolex ma non il pane sotto casa

Da bresciatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Brescia, l’ex Cinema Astra di via X Giornate, chiuso dal 2009, è rimasto abbandonato per quindici anni. Nel frattempo, nel centro della città, si possono acquistare oggetti di lusso come Rolex, mentre il negozio di alimentari sotto casa è rimasto chiuso o non disponibile. La struttura vuota rappresenta una presenza stabile nel quartiere da molti anni.

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Chiuso dal 2009, l’ex Cinema Astra di via X Giornate è rimasto per quindici anni un vuoto irrisolto nel cuore di Brescia. Un edificio sospeso, troppo importante per essere dimenticato e troppo complesso per trovare una funzione immediata nella nuova economia urbana. Dopo anni di ipotesi e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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