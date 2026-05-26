Comprare casa nel 2026 | perché gli italiani non si sono mai fermati

Nel 2025, il mercato immobiliare italiano ha mostrato segnali di crescita. Nonostante le incertezze economiche, gli acquisti di case sono rimasti costanti. I dati indicano che anche nel 2026, le compravendite di immobili sono previste in aumento. La domanda di abitazioni residenziali continua a mantenersi elevata, sostenuta da fattori come tassi di interesse relativamente bassi e un mercato del lavoro stabile.

Roma, 26 Maggio 2026 – Il mercato immobiliare, nel corso del 2025, ha fatto registrare un andamento positivo. Il comparto è stato caratterizzato da quasi 767mila compravendite, con un balzo in avanti del 6,4%. In crescita anche il fatturato relativo agli acquisti, che ammonta a circa 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più rispetto al 2024 (+8,8%). Sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto Immobiliare Residenziale realizzato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Il Report contiene un’analisi dettagliata delle compravendite, dei mutui... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Comprare Casa nel 2026: Perché Aspettare i Tassi BCE ti Costerebbe 12.000€

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