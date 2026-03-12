Il maxi raggiro per comprare Rolex con soldi falsi preso ' il mago delle truffe'

I carabinieri hanno arrestato Ljub Drago Dordevic, noto come il 'mago delle truffe', e un suo complice durante un'operazione legata a un maxi raggiro. La coppia è accusata di aver tentato di acquistare orologi Rolex usando denaro falso. Dordevic, già coinvolto in precedenti episodi di truffa, è stato fermato insieme al suo collaboratore.

Alla vittima sono state mostrate mazzette di banconote autentiche da 100 euro per un totale di 5 mila euro, utilizzate come 'esca' per coprire il resto della somma, composta esclusivamente da banconote 'fac-simile' Ljub Drago Dordevic, il 'mago delle truffe' già coinvolto in diversi episodi, è stato arrestato dai carabinieri, insieme un suo complice, G.M., con l'accusa di truffa aggravata in concorso. I due, insieme a un 13enne denunciato, sono stati bloccati dai militari della stazione Talenti con il supporto dei colleghi del nucleo operativo di Montesacro. L'operazione è scattata la scorsa sera in un appartamento di via Piemonte, dove i tre avevano fissato un incontro con un 69enne romano, per concludere l'acquisto di 5 orologi di lusso per un valore complessivo di 117 mila euro.