Linee pulite e palette delicata hanno caratterizzato il look scelto da Letizia di Spagna per la Giornata Mondiale della Croce Rossa

Da amica.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Giornata Mondiale della Croce Rossa, la regina di Spagna ha optato per un outfit caratterizzato da linee semplici e raffinate, abbinando tinte delicate. Il look ha incluso dettagli curati e un abbigliamento sobrio, in linea con l’evento. La scelta stilistica ha attirato l’attenzione per la sua eleganza discreta. La partecipazione si è svolta in una cornice formale, con la presenza di altre figure pubbliche e rappresentanti delle associazioni umanitarie.

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Linee pulite, palette delicata e dettagli ricercati hanno caratterizzato il look scelto da Letizia di Spagna per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Per l’occasione, la sovrana ha confermato ancora una volta la sua predilezione per uno stile elegante e contemporaneo, costruito attraverso capi essenziali e abbinamenti sofisticati ma facilmente replicabili. Elemento chiave dell’outfit è stato il blazer rosa di Zara, una scelta capace di aggiungere luminosità e femminilità all’intera silhouette senza rinunciare alla sobrietà richiesta dal contesto istituzionale. Il capo è stato abbinato a una blusa nera con fiocco e a pantaloni slim fit coordinati firmati BOSS, creando un contrasto cromatico raffinato e perfettamente bilanciato.🔗 Leggi su Amica.it

linee pulite e palette delicata hanno caratterizzato il look scelto da letizia di spagna per la giornata mondiale della croce rossa
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