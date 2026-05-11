Linee pulite e palette delicata hanno caratterizzato il look scelto da Letizia di Spagna per la Giornata Mondiale della Croce Rossa

Per la Giornata Mondiale della Croce Rossa, la regina di Spagna ha optato per un outfit caratterizzato da linee semplici e raffinate, abbinando tinte delicate. Il look ha incluso dettagli curati e un abbigliamento sobrio, in linea con l’evento. La scelta stilistica ha attirato l’attenzione per la sua eleganza discreta. La partecipazione si è svolta in una cornice formale, con la presenza di altre figure pubbliche e rappresentanti delle associazioni umanitarie.

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Linee pulite, palette delicata e dettagli ricercati hanno caratterizzato il look scelto da Letizia di Spagna per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Per l’occasione, la sovrana ha confermato ancora una volta la sua predilezione per uno stile elegante e contemporaneo, costruito attraverso capi essenziali e abbinamenti sofisticati ma facilmente replicabili. Elemento chiave dell’outfit è stato il blazer rosa di Zara, una scelta capace di aggiungere luminosità e femminilità all’intera silhouette senza rinunciare alla sobrietà richiesta dal contesto istituzionale. Il capo è stato abbinato a una blusa nera con fiocco e a pantaloni slim fit coordinati firmati BOSS, creando un contrasto cromatico raffinato e perfettamente bilanciato.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Linee pulite e palette delicata hanno caratterizzato il look scelto da Letizia di Spagna per la Giornata Mondiale della Croce Rossa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Modena in rosso, la città celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna RossaIn occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, venerdì 8 maggio la fontana dei due Fiumi opera del Graziosi in largo... Giornata mondiale della Croce Rossa, consegnata la bandiera al Comune di AnconaANCONA – Domani, venerdì 8 maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione della nascita del suo...