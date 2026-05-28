Durante giugno, è possibile accedere a consulti gratuiti online con esperti di nutrizione, organizzati da Rocchetta e ANSISA. L'iniziativa permette di ricevere consigli personalizzati su come migliorare l'alimentazione e prendersi cura del proprio benessere attraverso incontri virtuali. La promozione è valida per tutto il mese e si rivolge a chi desidera approfondire le proprie abitudini alimentari senza costi aggiuntivi.

P er tutto il mese di giugno sarà possibile ricevere gratuitamente un consulto online con gli specialisti ANSISA, l’Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione, per imparare a seguire una nutrizione più equilibrata e prendersi cura della propria salute e della bellezza che viene da dentro. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Rocchetta, da sempre impegnata nella promozione dell’idratazione all’interno di uno stile di vita sano, e ANSISA in occasione del Mese della Nutrizione, dell’Idratazione e della Bellezza in salute. Caldo torrido? I cibi estivi per reidratarsi e restare in forma, con gusto X Quali sono le 5 regole d’oro ANSISA. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per tutto giugno Rocchetta e ANSISA offrono consulti gratuiti online con esperti della nutrizione per imparare a mangiare meglio e prendersi cura del proprio benessere

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