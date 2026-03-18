Il Ministero della Salute ha avviato una nuova campagna con Nancy Brilly per promuovere esami di controllo gratuiti offerti dal Sistema Sanitario Nazionale. La comunicazione viene inviata direttamente nelle cassette postali dall’Azienda Sanitaria Locale, ma molte persone tendono a rimandarne l’apertura. Si tratta di un'iniziativa che invita a dedicare tempo alla propria salute senza costi aggiuntivi.

A rriva nella cassetta della posta e il mittente è l’Azienda Sanitaria Locale. È una busta di cui si conosce il contenuto, ma che ancora troppo spesso viene appoggiata sul mobile dell’ingresso, con la promessa di aprirla “più tardi”. Quel “dopo”, tuttavia, che nasconde pigrizia e anche un po’ di timore, può rivelarsi determinante. In quella busta, infatti, si nasconde un’opportunità che non costa nulla, ma che vale molto: la prevenzione gratuita. È proprio per rompere questo muro di esitazione che nasce la nuova campagna istituzionale “Uno screening può salvarti la vita!”. Salute e prevenzione: nessun controllo per oltre 4 italiani su 10 X “Uno screening può salvarti la vita!”, la prevenzione prima di tutto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Ministero della Salute lancia la nuova campagna con Nancy Brilly per promuovere gli esami di controlli gratuiti del Ssn. Un’occasione per prendersi cura di se stessi senza costi, puntando tutto sul fattore tempo

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