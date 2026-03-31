Benessere intimo | tutto ciò che serve sapere per prendersi cura di sé prevenire e superare i disturbi più comuni

Negli ultimi anni si è diffusa una maggiore attenzione alla cura del benessere intimo femminile, anche se molte persone non sono ancora pienamente informate sui disturbi più frequenti e sulle strategie di prevenzione. La consapevolezza sulla salute in questa area sta crescendo, ma rimangono ancora lacune nella conoscenza di pratiche corrette e di eventuali trattamenti disponibili.

Cresce la consapevolezza dell’importanza della salute generale, ma resta ancora molto da fare quando si tratta di benessere intimo femminile. Fastidi, bruciori o irritazioni sono ritenuti “normali” dalla maggior parte delle donne, che ancora oggi sono restie a parlare della propria intimità, anche quando farlo potrebbe aiutare a prevenire disturbi più seri che possono invece insorgere quando si trascurano segnali importanti. D’altronde anche i numeri confermano come ci siano ancora molti tabù che hanno a che fare con l’intimità e la sessualità. Conoscere il proprio corpo: benessere intimo e disturbi frequenti. Il senso di vergogna che ancora accompagna questa sfera è confermato dai sondaggi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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