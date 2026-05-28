Per mesi dolori lancinanti ma nessuno si accorge del tumore Ivan Ricciardi muore il giorno dopo la diagnosi

Notizia in breve

La Procura di Brindisi ha avviato un'indagine sulla morte di un uomo, avvenuta un giorno dopo la diagnosi di tumore. L’indagine segue una denuncia presentata dal figlio dell’uomo, che aveva lamentato mesi di dolori intensi senza che fosse diagnosticato correttamente. La famiglia ha riferito di aver segnalato i sintomi senza ottenere risposte adeguate prima della morte. La procura sta verificando eventuali responsabilità mediche.