Per mesi dolori lancinanti ma nessuno si accorge del tumore Ivan Ricciardi muore il giorno dopo la diagnosi
La Procura di Brindisi ha avviato un'indagine sulla morte di un uomo, avvenuta un giorno dopo la diagnosi di tumore. L’indagine segue una denuncia presentata dal figlio dell’uomo, che aveva lamentato mesi di dolori intensi senza che fosse diagnosticato correttamente. La famiglia ha riferito di aver segnalato i sintomi senza ottenere risposte adeguate prima della morte. La procura sta verificando eventuali responsabilità mediche.
Sulla tragica vicenda indaga ora la Procura di Brindisi a seguito di una denuncia presenta dal figlio dell'uomo subito dopo il decesso. Il pm ha disposto l'autopsia, sul registro degli indagati la dottoressa medico curante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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