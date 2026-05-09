Napoli chirurgo dimentica le forbici nell’addome della paziente dopo l’intervento | la scoperta dopo 7 mesi di dolori lancinanti

A Napoli, una donna ha scoperto di avere delle forbici chirurgiche dimenticate nel suo addome dopo aver accusato dolori intensi per oltre sette mesi. La paziente si era sottoposta a un intervento chirurgico mesi prima e, solo recentemente, i medici hanno identificato il corpo estraneo durante un esame diagnostico. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale contro il chirurgo coinvolto.

Un paio di forbici chirurgiche dimenticate nella pancia per più di sette mesi. È la scoperta fatta da una donna di 53 anni che, dopo un intervento di addominoplastica eseguito a Napoli lo scorso ottobre, ha vissuto un calvario fatto di svenimenti e dolori inspiegabili, terminato solo con una Tac eseguita il 7 maggio scorso. La paziente, originaria di Casandrino ma residente in provincia di Piacenza, ha sporto denuncia alla Polizia di Stato, dando il via a un’indagine che ora punta i riflettori non solo sull’errore in sala operatoria, ma anche sul comportamento tenuto dai sanitari dopo la scoperta del corpo estraneo. L’intervento e i malori. Tutto ha inizio il 25 ottobre 2025 in una clinica del capoluogo partenopeo, dove è stato eseguito l’intervento di addominoplastica.🔗 Leggi su Open.online

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