Contro le minacce ibride l’Estonia ha un piano di autosufficienza totale per un mese

L’Estonia ha messo a punto un piano di autosufficienza che le permette di sostenersi per un mese in caso di minacce ibride. La strategia riguarda principalmente la capacità di garantire risorse essenziali senza dipendere da forniture esterne. Questa mossa si inserisce in un quadro più ampio di preparazione di fronte a tensioni e attacchi di natura ibrida, che combinano elementi di guerra informatica, disinformazione e azioni militari non convenzionali.

Non serve più immaginare scenari futuristici per capire come sarà la guerra del XXI secolo. Basta guardare all’Estonia. Il piccolo Stato baltico, frontiera orientale della NATO, sta vivendo già oggi una forma di conflitto che non ha dichiarazioni ufficiali né linee del fronte, ma che si sviluppa quotidianamente tra cyberspazio, società civile e sicurezza nazionale. Tre notizie recenti, lette insieme, restituiscono un quadro estremamente coerente: l’aumento record di casi di spionaggio legati alla Russia, la nuova strategia di autosufficienza nazionale per 30 giorni in caso di isolamento totale e l’emergere di operazioni di disinformazione su eventi storici sensibili come il naufragio del traghetto MS Estonia.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Contro le minacce ibride, l’Estonia ha un piano di autosufficienza totale per un mese Notizie correlate Sicurezza nazionale: nuove armi digitali contro le minacce ibrideIl sistema di sicurezza nazionale italiana si prepara a un confronto decisivo con le nuove forme di minaccia ibrida attraverso un programma di... Le minacce ibride mettono in crisi le democrazie più delle guerre tradizionalilow Horses, su Apple TV+, è ormai una serie cult anche tra i non appassionati di spy story. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Estonia, cresce la minaccia russa? Il record di agenti individuati nel 2025. Estonia, cresce la minaccia russa? Il record di agenti individuati nel 2025Nel 2025 l’Estonia ha individuato un numero record di collaboratori legati alla Russia. Come riportato da Politico, a renderlo noto è stato il servizio di sicurezza interna Kaitsepolitseiamet (Kapo) n ... formiche.net La zona grigiaLe minacce ibride mettono in crisi le democrazie più delle guerre tradizionaliLe risposte alla guerra informatica hanno bisogno di una strategia che coinvolga tutta la società, integrando i civili nella pianificazione della difesa e della sicurezza nazionale ... linkiesta.it