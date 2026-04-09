Il sistema di sicurezza nazionale italiano si sta preparando a rispondere alle minacce ibride attraverso un programma di formazione specializzata e un convegno dedicato. L’evento coinvolgerà l’Istituto Germani e i principali centri di alta formazione di Roma, con l’obiettivo di affrontare le nuove sfide in ambito digitale e di sicurezza. La discussione si concentrerà sulle armi digitali e sulle strategie per contrastare le minacce emergenti.

Il sistema di sicurezza nazionale italiana si prepara a un confronto decisivo con le nuove forme di minaccia ibrida attraverso un programma di formazione specialistica e un convegno tematico che vedranno protagonisti l’Istituto Germani e i centri di alta formazione di Roma. L’appuntamento del 14 aprile 2026 presso l’Istituto Germani, seguito dal corso tecnico che si terrà nella capitale dal 22 al 24 aprile, mira a colmare il divario tra le capacità di controspionaggio e l’evoluzione delle tattiche di ingerenza digitale e cognitiva. La necessità di potenziare le difese nazionali non nasce da una semplice evoluzione dottrinale, ma dalla realtà tangibile di un ecosistema dove il cyberspazio e l’intelligenza artificiale sono diventati i nuovi terreni di scontro per la sovranità informativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza nazionale: nuove armi digitali contro le minacce ibride

Sicurezza nazionale, l’Italia verso una cabina di regia unica. La strategia di Meloni contro le crisi ibrideUna cabina di regia sotto il Cisr e una Strategia nazionale aggiornata ogni anno.

Intelligence italiana: caccia a esperti cyber, data science e sicurezza nazionale per nuove minacce globali.Caccia ai talenti nello 007 italiano: al via la campagna di reclutamento dell’intelligence Il Sistema di Informazione per la Sicurezza ha lanciato...

China vs. India: The War You Aren't Watching

Temi più discussi: Anche se pagate in franchi svizzeri, le armi americane si volatilizzano; Pubblicato il Nuclear Ban Monitor 2026: arsenali nucleari in crescita, come il sostegno al Trattato TPNW; La Cina si oppone alla pratica USA di generalizzare il concetto di sicurezza nazionale; Missili a lungo raggio e armi ipersoniche contro Cina e Corea del Nord: svolta che alza la tensione.

Difesa e tecnologie emergenti, le nuove direttrici della sicurezza nazionaleLa conferenza 'Tech Defence 2026' presso il Palazzo Salviati analizza l'integrazione di AI, cybersicurezza ed economia orbitale per il rafforzamento della resilienza strategica del Paese ... adnkronos.com

Non si parla soltanto di armi e soldati, ma nuovi domini che impongono coordinamento e rapidità. Bruxelles ha reagito costruendo strumenti economici e industriali, ma resta ...Difesa e Sicurezza sono ormai prepotentemente al centro del dibattito politico europeo e nei rapporti transatlantici. A livello nazionale, la quasi totalità degli Stati membri dell’Unione europea sta ... linkiesta.it

La compagnia rimane classificata come rischio per la sicurezza nazionale. Prevista una nuova udienza il 19 maggio - facebook.com facebook

Rauti, Difesa ad Affari italiani: “Più investimenti e capacità comuni per rafforzare sicurezza nazionale ed europea” - @vocedelpatriota lavocedelpatriota.it/rauti-difesa-a… @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa @SM_Difesa @Esercito @ItalianAirForce @Italia x.com