Oltre 14 milioni di italiani viaggiano nel ponte del 2 giugno, con il 93% che resta in Italia. La maggior parte delle destinazioni è al mare, secondo le stime delle compagnie di viaggio. Le autostrade registrano code e traffico intenso, soprattutto lungo le direttrici verso le località balneari. Le stazioni ferroviarie segnalano un aumento dei biglietti venduti rispetto all’anno scorso. Le mete più gettonate sono le coste e le zone di villeggiatura marine.

Il solleone che sta infuocando l'Italia mette il turbo alla già ghiotta occasione di vacanza del lungo ponte del 2 giugno. I meteorologi avvertono però che è in arrivo un fronte d'aria fresca dalla Scozia che incontrerà il caldo africano procurando vento, scrosci e grandinate. Da domani quindi inizierà ad attenuarsi il gran caldo che ha procurato anche disagi nelle scuole - e pure un malore di un ragazzo in una media nel Reggiano -, allarme per mancanza di condizionatori e zanzariere nelle carceri, in particolare a Bologna, preoccupazione per rider e cantieri e nel mondo dell'agricoltura, dove già volano le bollette per l'innaffiamento dei campi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Per il ponte del 2 giugno oltre 14 milioni in viaggio, il 93% resta in Italia: buona parte andrà al mare

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