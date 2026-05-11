Teatro ad Alessandria | il viaggio emotivo oltre i confini del mare

A Alessandria, un nuovo spettacolo teatrale si concentra sul tema del viaggio e della memoria. La rappresentazione mette in scena un protagonista che ripercorre il passato, cercando di comunicare emozioni universali. Lo spettacolo invita il pubblico a riflettere su come le esperienze e i ricordi possano superare le barriere geografiche e culturali. La pièce si svolge in un contesto che va oltre i confini del mare, offrendo un viaggio emotivo attraverso immagini e parole.

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? Domande chiave Come può un viaggio senza confini geografici parlare a tutti noi? Cosa nasconde la memoria di un protagonista che ripercorre il passato? Perché le onde diventano lo strumento per trovare una nuova identità? Dove si incontrano il dolore del passato e la speranza futura??? In Breve Presentazione Associazione Naif presso Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria Evento previsto per lunedì 11 maggio 2026 alle ore 18 Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione preventiva per i .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teatro ad Alessandria: il viaggio emotivo oltre i confini del mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al Piccolo Teatro dei Biscottari va in scena "Clic", il viaggio emotivo di Annamaria TroisiProsegue Ri-Evoluzioni, la nuova stagione del Piccolo Teatro dei Biscottari, gestito dall’associazione “Incontroteatro”, in via dei Biscottari 27,... Leggi anche: Oltre i confini dell’identità, il viaggio mistico di Orlando allo Storchi Argomenti più discussi: L’8 maggio al Teatro Alessandrino il concento a favore dell’ospedale Borsalino; Carmen Consoli ad Alessandria: concerto da pelle d’oca in un teatro Alessandrino pieno; Teatro: corso di recitazione targato Bagliani-Cazzola, finalmente le prove all’Alessandrino; Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 9 maggio.