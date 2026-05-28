Khvicha Kvaratskhelia giocherà sabato la sua seconda finale di Champions League consecutiva con il Paris Saint-Germain. La stampa francese lo ha incluso tra i giocatori considerati traditori, mentre il presidente di una squadra italiana ha commentato criticamente il suo abbigliamento. Non ci sono altre dichiarazioni ufficiali o dettagli sui motivi di queste valutazioni. La partita si svolgerà in un contesto di attenzione mediatica e polemiche.

Khvicha Kvaratskhelia sabato giocherà la sua seconda finale di Champions League consecutiva, con la maglia del Psg. Fu il Napoli a lanciare il georgiano nella stagione 2022-23, quando vinse il terzo scudetto dopo trentatré anni dall’ultimo. Da allora, Kvara diventò “ Kvaradona ” per tutti i tifosi azzurri. Come Kvaratskhelia è diventato “Kvaradona” a Napoli. Le Parisien racconta di come il georgiano sia diventato un idolo in città quasi fin da subito: A Napoli, da quarant’anni, convivono due religioni. Due idoli vengono celebrati: Gesù e Diego Maradona. Da quando, nel 1987, regalò al capoluogo campano il primo titolo di campione d’Italia, l’argentino è stato divinizzato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per De Laurentiis il diavolo veste Kvaratskhelia, Le Parisien lo include tra chi lo ritiene un traditore

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