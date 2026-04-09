Un dettaglio sfugge nel trailer de Il diavolo veste Prada 2 | i fan lo notano subito

Nel trailer di Il diavolo veste Prada 2, un dettaglio sfugge all’attenzione di molti, ma non ai fan più attenti. È bastato un rapido sguardo per notare un errore che ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando oggetto di discussione tra gli appassionati della saga. La scoperta ha attirato l’interesse di chi segue da vicino le uscite legate al film.

Grazie all’ occhio attentissimo dei fan, è diventato virale un piccolo errore nel trailer di Il diavolo veste Prada 2. Nelle immagini si vede Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, tornare alla rivista Runway con un look più sofisticato e un ruolo completamente nuovo. In una delle scene, mentre attraversa una strada di New York con un elegante tailleur grigio, qualcosa stona: una passante si sporge dal finestrino di un taxi e la riprende con lo smartphone, chiaramente fuori contesto rispetto alla scena. Un dettaglio che sarebbe dovuto sparire in fase di montaggio, ma che è finito nel trailer ufficiale, scatenando commenti e ironie sui social. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Un dettaglio sfugge nel trailer de Il diavolo veste Prada 2: i fan lo notano subito Uscito il trailer completo de ‘Il Diavolo Veste Prada 2’Andy è una donna in carriera con un curriculum nel mondo della moda a cinque stelle. Leggi anche: Il diavolo veste Prada 2: perché nel nuovo trailer Miranda non riconosce Andy