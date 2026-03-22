Arsenal-Manchester City | streaming gratis e diretta TV Cielo DAZN o Cronache di Spogliatoio? Dove vedere finale Carabao Cup

Arsenal e Manchester City si sfidano a Wembley nella finale di Carabao Cup 2026. La partita, che conclude la prima competizione di calcio ufficiale della stagione inglese, sarà trasmessa in diretta su Cielo, DAZN e attraverso la piattaforma Cronache di Spogliatoio. Gli appassionati potranno seguire l’evento live, con diverse opzioni di visione disponibili per gli spettatori.

La prima coppa della stagione inglese trova il suo epilogo nel tempio di Wembley, dove Arsenal e Manchester City si affrontano nella finale di Carabao Cup 2026. Un atto conclusivo che va oltre il semplice trofeo: è una dichiarazione d’intenti, un banco di prova psicologico e tecnico tra due delle squadre più influenti del calcio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chelsea-Arsenal streaming gratis? Orario e dove vedere la Carabao Cup. Dove vedere Inter-Arsenal, streaming LIVE gratis e diretta TV Champions League. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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