È scomparso Peppino Gargani, rappresentante dell’ultimo esempio di politica moderata della Prima Repubblica. Figura del cattolicesimo democratico, Gargani si distingueva per la sua visione della moderazione come cultura di responsabilità e equilibrio, non come segno di debolezza. La sua presenza in politica rifletteva un approccio rispettoso delle istituzioni e delle regole, caratterizzando un’epoca in cui la moderazione era considerata un valore fondamentale.

La scomparsa di Giuseppe Gargani segna la fine di un’altra pagina della Prima Repubblica, quella stagione politica che oggi molti liquidano frettolosamente con giudizi sommari, ma che seppe esprimere uomini di istituzione, politici di scuola parlamentare e servitori dello Stato capaci di vivere la politica come missione civile e non come semplice esercizio del consenso. Gargani apparteneva a quella tradizione del cattolicesimo democratico che vedeva nella moderazione non una forma di debolezza, ma una cultura del limite, dell’equilibrio e della responsabilità. Era un democristiano autentico, formatosi nella lunga scuola della mediazione politica, convinto che le istituzioni dovessero essere custodite e non piegate agli umori del momento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Peppino Gargani, l’ultimo moderato della Prima Repubblica: se ne va una politica di equilibrio e rispetto delle istituzioni

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