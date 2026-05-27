È morto Giuseppe Gargani, storico esponente della Democrazia Cristiana, che ha ricoperto sei mandati parlamentari tra il 1972 e il 1994. Durante la sua carriera politica, ha anche servito come sottosegretario alla Giustizia dal 1979 al 1983, nei governi guidati da vari premier. La notizia è stata commentata da un esponente di rilievo, che ha definito Gargani un amico e uomo di grande spessore.

“Con grande dolore apprendo la notizia della scomparsa diGiuseppe Gargani, un politico di rango ma soprattutto unuomo di grande spessore,sempre a difesa dei valori del popolarismo europeo. Se ne è andato unamicoche ci mancherà“. Con un messaggio sui social, il vicepremier e leader di Forza Italia,Antonio Tajaniha commemorato lo storicoesponente della Democrazia Cristianae presidente dell’Associazione degli ex parlamentari, spentosi oggi a Roma all’età di 91 anni. Nato a Morra De Sanctis il 23 aprile 1935, Giuseppe Gargani è stato un rappresentante di primo piano della Dc. Cresciuto politicamente al fianco diCiriaco de Mita-ex Presidente del... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morto Giuseppe Gargani, Tajani: ‘Se ne va amico e uomo di grande spessore’

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