Pensioni giugno in pagamento dal 1° nelle province di Messina | 205 uffici e 147 Postamat attivi

Le pensioni di giugno saranno pagate dal 1° giugno negli uffici postali della provincia di Messina. Complessivamente, 205 uffici e 147 Postamat saranno attivi per il ritiro. I pagamenti inizieranno lunedì e continueranno secondo il calendario stabilito. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali variazioni o restrizioni specifiche per questa data.

A partire da lunedì 1° giugno saranno in pagamento le pensioni del mese negli uffici postali della provincia di Messina. Lo comunica Poste Italiane, precisando che le somme saranno disponibili in tutti i 205 uffici postali del territorio e presso i 147 ATM Postamat.Gli accrediti interesseranno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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