A partire da mercoledì 1 aprile, le pensioni del mese vengono distribuite nei 202 uffici postali della provincia di Messina. Poste Italiane ha annunciato che i pagamenti saranno disponibili in tutti gli sportelli della zona a partire da questa data. La distribuzione avviene secondo il calendario stabilito, senza variazioni rispetto alle modalità consuete.

Accrediti disponibili da mercoledì per pensionati con ritiro agli sportelli o tramite 155 ATM Postamat; indicazioni operative su modalità di accesso, servizi collegati e suggerimenti per ridurre i tempi di attesa Poste Italiane comunica che in tutti i 202 uffici postali della provincia di Messina le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1. Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di aprile saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 155 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Dal primo aprile via al pagamento delle pensioni nei 202 uffici postali di Messina e provincia

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