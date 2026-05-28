Pensione e richiesta di restituzione da oltre 23mila euro | il Tribunale dà ragione ad anziano casertano
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso di un pensionato di Maddaloni contro l’INPS, dichiarando illegittima la richiesta di restituzione di oltre 23mila euro. La richiesta riguardava una presunta eccedenza sulla pensione percepita. La sentenza stabilisce che l’ente previdenziale non può chiedere il rimborso senza basi legali. La decisione è definitiva e non soggetta a ricorso.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, ha accolto il ricorso presentato da V.G., pensionato di Maddaloni, contro l’INPS, dichiarando illegittima la richiesta di restituzione di ben 23.700,48 euro che l’Istituto previdenziale aveva avanzato nei suoi confronti.La vicenda nasce da. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Lotto, colpo da oltre 23mila euro ad Arezzo
Leggi anche: Il Lotto premia il casertano: vinti oltre 23mila euro
Temi più discussi: Pensioni, arretrati a rischio con domanda tardiva: cosa dice la sentenza della Cassazione; Pensione, rischi di perdere gli arretrati se presenti tardi la domanda, non è automatica: nuova ordinanza di Cassazione; Per la Cassazione nella pensione di vecchiaia unificata anticipata di Inarcassa è legittima l’esclusione dell’integrazione al minimo; Fondi pensione e Venture Capital: chiarimenti sulle soglie di esenzione.
Va in pensione il custode del Dall’Ara: Avevo 400 chiavi. E avrò fatto le scale 4 milioni di volte x.com
INPS chiede la restituzione della pensione: cosa fare se arriva una richiesta di indebito Quando l’INPS pretende la restituzione di somme già erogate sulla pensione, non è detto che la richiesta sia corretta Errori di calcolo, documenti mancanti o presupp facebook
Pensione di vecchiaia, non basta dire anzianità: molti la confondono ancoraPensione di vecchiaia e anzianità non sono la stessa cosa: confonderle può portare a errori nella scelta dell’uscita dal lavoro. investireoggi.it
Pensione di giugno: perché milioni di italiani riceveranno un importo diversoA giugno i cedolini pensione cambieranno per milioni di italiani: ricalcoli, trattenute e arretrati. La Cassazione ricorda che senza domanda formale all'INPS l'assegno non parte, anche a 67 anni. blogsicilia.it