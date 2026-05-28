Pensione e richiesta di restituzione da oltre 23mila euro | il Tribunale dà ragione ad anziano casertano

Notizia in breve

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso di un pensionato di Maddaloni contro l’INPS, dichiarando illegittima la richiesta di restituzione di oltre 23mila euro. La richiesta riguardava una presunta eccedenza sulla pensione percepita. La sentenza stabilisce che l’ente previdenziale non può chiedere il rimborso senza basi legali. La decisione è definitiva e non soggetta a ricorso.