Pensione e richiesta di restituzione da oltre 23mila euro | il Tribunale dà ragione ad anziano casertano

Da casertanews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso di un pensionato di Maddaloni contro l’INPS, dichiarando illegittima la richiesta di restituzione di oltre 23mila euro. La richiesta riguardava una presunta eccedenza sulla pensione percepita. La sentenza stabilisce che l’ente previdenziale non può chiedere il rimborso senza basi legali. La decisione è definitiva e non soggetta a ricorso.

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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, ha accolto il ricorso presentato da V.G., pensionato di Maddaloni, contro l’INPS, dichiarando illegittima la richiesta di restituzione di ben 23.700,48 euro che l’Istituto previdenziale aveva avanzato nei suoi confronti.La vicenda nasce da. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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