Il Lotto premia il casertano | vinti oltre 23mila euro

Un giocatore del casertano ha vinto più di 23.000 euro nel concorso del Lotto di ieri, martedì 28 aprile. La vincita è stata ufficializzata e il premio è stato assegnato a seguito dell'estrazione di ieri. I dettagli sulla combinazione vincente o sulla schedina giocata non sono stati divulgati. La somma vinta rappresenta una delle vincite più consistenti registrate nella regione di recente.

Il Lotto regala oltre 23mila euro a un fortunato giocatore del casertano. Nel concorso di ieri (martedì 28 aprile) sono stati vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno. La schedina è stata giocata in una ricevitoria di via Alcide De Gasperi a Santa Maria Capua Vetere.Il fortunato giocatore ha.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Lotto, vinti oltre 23mila euroNell'estrazione di sabato 28 febbraio 2026, un fortunato giocatore di Cogoleto si è portato a casa la cifra più alta di giornata Liguria protagonista... Centrati tre ambi e un terno, vinti oltre 23mila euro nel casertanoLa fortuna sorride alla Campania con l’ultimo concorso del 10eLotto e del Lotto, e tra le località in festa c’è anche Cellole. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lotto, un terno e tre ambi regalano una vincita da 46mila euro a Terracina; Lotto, la dea bendata premia due sanniti; Marche fortunate al Lotto: premi di quasi 40mila euro nell'estrazione di ieri con ambi, terni e quaterne; Lotto, la fortuna bacia Anguillara Sabazia: vinti oltre 22mila euro. Il Lotto premia il casertano: vinti oltre 23mila euroUn terno e tre ambi sulla ruota di Roma hanno permesso a un fortunato giocatore di portare a casa l'ingente vincita ... casertanews.it Lotto: pioggia di vincite in Lombardia per oltre 125mila euroIl Lotto premia la Lombardia in entrambi i concorsi di giovedì 23 e sabato 24 aprile, per un totale complessivo di 125.350 euro. Nella giornata di venerdì, a Taceno, in ... pressgiochi.it Lotto: pioggia di vincite in Lombardia per oltre 125mila euro Il Lotto premia la Lombardia in entrambi i concorsi di giovedì 23 e sabato 24 aprile, per un totale complessivo di 125.350 euro. Nella giornata di venerdì, a Taceno, in provincia di Lecco, sono stati vint - facebook.com facebook Doppia vincita al Lotto in Veneto: premi a Padova e San Donà di Piave per quasi 38mila euro complessivi. #Veneto #Venezia #Padova #Lotto x.com