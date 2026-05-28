Dopo aver ascoltato “Lounge Music” di YD Frost, ho capito che il rap può ancora sorprendere. La traccia, con sonorità rilassate e testi diretti, ha cambiato la mia percezione. È un esempio di come il genere possa evolversi e adattarsi, anche per chi pensa di averlo già ascoltato tutto. Questo momento rappresenta un passaggio naturale per chi cresce ascoltando questa musica.

Sapevo che questo momento sarebbe arrivato, l’ho sempre temuto, ma immagino che sia un passaggio fondamentale per chiunque ascolta rap - soprattutto in questo Paese - e cresce. A un certo punto ti guardi intorno e credevi di avere dei valori condivisi con un movimento e con certe persone, eppure quei valori - non solo musicali - non ti parlano più. Poco prima di mettermi a scrivere queste righe ho ascoltato un’intervista di Gemitaiz, forse uno degli artisti più nerd che io abbia mai conosciuto per quanto riguarda il rap, che sostiene di non ascoltare praticamente più il genere. Quando abbiamo realizzato l’intervista con Tredici Pietro per il suo tour recentemente concluso, abbiamo passato mezz’ora a scambiarci nomi di rapper fino a che ho dovuto ammettere che «non sto più dietro alla nuova scena». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Pensavo che il rap non avesse più nulla da dirmi, poi ho ascoltato Lounge Music di YD Frost

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