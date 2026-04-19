Durante l’evento benefico “Marra Block Party” organizzato ieri nella zona della Barona, il rapper ha condiviso alcuni ricordi della sua infanzia. Ha raccontato di aver commesso molti errori da giovane e di aver pensato che il suo futuro fosse già deciso. Ha inoltre affermato che scaricare la rabbia sugli altri non porta a nulla. Prima di esibirsi con il brano “Vittima”, ha parlato apertamente ai presenti.

Marracash, in occasione del suo evento benefico “Marra Block Party” che si è tenuto ieri 18 aprile, va dritto con le parole come sempre, prima di introdurre il brano “Vittima”. “Questo quartiere è strano: a volte ti fa sentire una vittima. Da piccolo ho fatto un sacco di caz***e, ero pieno di rabbia. Pensavo che la vita mi avesse già condannato a un futuro prescritto e, ovviamente, non mi stava bene. Poi ho capito, nel tempo, che dirigere la propria rabbia sugli altri non cambia un c***o. Bisogna accettare la realtà e rimboccarsi le maniche per trasformare questa rabbia in energia e in forza. E, soprattutto, assumersi le proprie responsabilità”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marracash fa festa nella “sua” Barona: “Da piccolo ho fatto un sacco di caz***e. Pensavo che la vita mi avesse già condannato a un futuro prescritto. Ho capito che dirigere la propria rabbia sugli altri non cambia un c***o”

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