Marracash fa festa nella sua Barona | Da piccolo ho fatto un sacco di caz***e Pensavo che la vita mi avesse già condannato a un futuro prescritto Ho capito che dirigere la propria rabbia sugli altri non cambia un c***o

Da ilfattoquotidiano.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento benefico “Marra Block Party” organizzato ieri nella zona della Barona, il rapper ha condiviso alcuni ricordi della sua infanzia. Ha raccontato di aver commesso molti errori da giovane e di aver pensato che il suo futuro fosse già deciso. Ha inoltre affermato che scaricare la rabbia sugli altri non porta a nulla. Prima di esibirsi con il brano “Vittima”, ha parlato apertamente ai presenti.

Marracash, in occasione del suo evento benefico “Marra Block Party” che si è tenuto ieri 18 aprile, va dritto con le parole come sempre, prima di introdurre il brano “Vittima”. “Questo quartiere è strano: a volte ti fa sentire una vittima. Da piccolo ho fatto un sacco di caz***e, ero pieno di rabbia. Pensavo che la vita mi avesse già condannato a un futuro prescritto e, ovviamente, non mi stava bene. Poi ho capito, nel tempo, che dirigere la propria rabbia sugli altri non cambia un c***o. Bisogna accettare la realtà e rimboccarsi le maniche per trasformare questa rabbia in energia e in forza. E, soprattutto, assumersi le proprie responsabilità”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Marracash fa festa nella “sua” Barona: “Da piccolo ho fatto un sacco di caz***e. Pensavo che la vita mi avesse già condannato a un futuro prescritto. Ho capito che dirigere la propria rabbia sugli altri non cambia un c***o”

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