Un artista di Famagosta ha pubblicato il suo primo album intitolato “THE GOLDFATHER”, attirando l’attenzione sulla scena rap. Nel disco sono presenti collaborazioni con 22Simba, Emis Killa, Jake La Furia, Promessa e YD Frost. L’artista aveva già suscitato interesse grazie al singolo “VENE BLU” e a un evento speciale tenuto di recente. L’album rappresenta il primo lavoro ufficiale dell’artista nel mondo della musica.

Un progetto musicale che segna un momento importante nella carriera del rapper milanese classe 2001, cresciuto nel quartiere Famagosta periferia a sud di Milano, e che arriva dopo diversi mesi in cui il suo nome ha dominato la nuova scena rapper italiana. Se con il brano “GOLD FELLA” Flaco G aveva mostrato la voglia di conquistare la scena urban italiana, oggi, con “THE GOLDFATHER” alza l’asticella ancora di più e si presenta come un artista consapevole della propria identità musicale. Il titolo stesso del ‘album racconta l’evoluzione dell’artista, che da giovane talento emergente è ormai una figura di spicco di un impero musicale costruito brano dopo brano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Flaco G pubblica il primo album “THE GOLDFATHER”: il rap di Famagosta si prende la scena. Nel disco 22Simba, Emis Killa, Jake La Furia, Promessa e YD Frost

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THE GOLDFATHER Live Session @AeroclubMilano

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