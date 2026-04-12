Stefano Corti rompe il silenzio | la verità sulla fine con Bianca Atzei

Stefano Corti, noto inviato de Le Iene, ha deciso di parlare pubblicamente sulla conclusione della sua relazione con Bianca Atzei. Dopo settimane di silenzio, ha condiviso le ragioni che, secondo lui, hanno portato alla rottura con la cantante. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento in cui si sono susseguite molte voci e speculazioni sulla fine della coppia.

L’inviato de Le Iene, Stefano Corti, ha finalmente affrontato pubblicamente le ragioni che hanno determinato la fine della sua relazione con la cantante Bianca Atzei. Durante un intervento televisivo condotto da Silvia Toffanin, l’uomo ha chiarito la dinamica del distacco avvenuto lo scorso settembre, smentendo le indiscrezioni riguardanti presunti tradimenti e descrivendo il naturale logoramento causato dalla quotidianità. La fine di un percorso iniziato nel 2019. Il legame tra i due protagonisti si è consolidato nel 2019, mantenendosi stabile per diversi anni prima della rottura definitiva comunicata da Bianca Atzei lo scorso autunno. La...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stefano Corti rompe il silenzio: la verità sulla fine con Bianca Atzei Stefano Corti sulla fine della relazione con Bianca Atzei: ‘Non siamo riusciti a far funzionare la relazione’La confessione a Verissimo: “Il dolore non è ancora passato” Una separazione recente, ancora aperta, ancora difficile da raccontare senza emozione. Leggi anche: Stefano Corti, la separazione da Bianca Atzei: “Periodo difficile, il dolore è ancora vivo” Bianca Atzei: Addio Confermato!