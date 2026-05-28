Il Governo ha escluso i penalisti dai nuovi tavoli tecnici dopo il referendum. L’Unione delle camere penali ha perso rilevanza a seguito della votazione. La decisione ha sollevato interrogativi sulle future relazioni tra istituzioni e avvocati penalisti. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa esclusione. La questione riguarda il ruolo degli avvocati nel dialogo con le autorità.

? Domande chiave Perché il Governo ha escluso i penalisti dai nuovi tavoli tecnici?. Come può l'UCPI recuperare rilevanza dopo la sconfitta al referendum?. Chi sono i nuovi interlocutori scelti da Nordio per le riforme?. Quali conseguenze avrà l'isolamento della difesa sulle future leggi giudiziarie?.? In Breve Assemblea UCPI tenutasi il 23 maggio presso il Teatro Eliseo di Roma.. Governo apre tavolo tecnico con ANM e Consiglio Nazionale Forense escludendo i penalisti.. Nordio liquida la responsabilità civile dei magistrati durante un'assemblea di Confindustria.. Rischio marginalizzazione dell'avvocatura per mancanza di dialogo con il potere esecutivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Penalisti isolati: il Governo cambia interlocutori dopo il referendum

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