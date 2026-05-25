Il rappresentante dei penalisti ha affermato che le intercettazioni illegali di avvocati non sono episodi isolati, citando Napoli e Perugia come esempi di un fenomeno più ampio. Ha anche segnalato un attacco complessivo contro i professionisti legali, facendo riferimento a una denuncia riguardante la vicenda di un caso noto. La dichiarazione sottolinea la diffusione di pratiche di sorveglianza illegale che coinvolgono diversi distretti giudiziari.

Francesco Petrelli (Unione camere penali): «Subiamo un attacco generalizzato, c’è denuncia pure sulla vicenda Stasi». Alessandro Cannevale, l’avvocato che ha sollevato la storiaccia del capoluogo umbro: «I pm disprezzano i difensori». Due mesi fa la magistratura ha vinto il referendum che ha bocciato la riforma costituzionale che aspirava a separare le carriere delle toghe. Secondo alcuni i pm potrebbero avere interpretato il voto come un tacito via libera a un’esondazione del proprio potere a discapito delle garanzie delle difese. Gli avvocati, ancora un po’ intontiti a causa della sonora batosta, sembrano essersene accorti e dopo due mesi di analisi della sconfitta hanno deciso di reagire alle presunte prevaricazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il capo dei penalisti sui legali spiati: Napoli e Perugia non sono casi isolati

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