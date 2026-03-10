La Camera Penale Irpina ha deciso di sospendere le udienze per quattro giorni, dal 17 al 20 marzo, in segno di protesta. Questa scelta riguarda l’intero tribunale e interessa tutte le cause, con l’obiettivo di evidenziare le proprie posizioni rispetto a questioni di natura legale e politica. La decisione è stata comunicata attraverso un'astensione collettiva dei penalisti.

La Camera Penale Irpina ha proclamato l’astensione dalle udienze per quattro giorni, dal 17 al 20 marzo. Ma il primo giorno di stop non sarà di semplice attesa: martedì è convocata l’assemblea dei soci, chiamata a deliberare sulle iniziative da adottare in risposta a due distinte vicende che coinvolgono magistrati in servizio presso il tribunale di Avellino. La questione più recente riguarda presunti comportamenti di propaganda politica tenuti da alcuni magistrati nelle settimane precedenti il referendum costituzionale. La denuncia è stata resa pubblica la scorsa settimana dai componenti del Direttivo della Camera Penale Irpina — il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Il referendum non sia propaganda in Tribunale”: penalisti in sciopero

Articoli correlati

Referendum, il fronte del Sì all’attacco dell’Anm: propaganda nel Tribunale di Reggio Calabria(Adnkronos) – La battaglia tra Sì e No al referendum sulla giustizia entra anche in tribunale.

Avellino: gli avvocati penalisti disertano le udienze e accusano i giudici di fare propaganda referendariaLa Camera Penale Irpina ha proclamato l'astensione dalle udienze per quattro giorni, dal 17 al 20 marzo.

Altri aggiornamenti su Il referendum non sia propaganda in...

Temi più discussi: Io, pluripregiudicato, conosco i tribunali. Per questo voterò No; Evento Anm in Tribunale per il referendum sulla giustizia: avvocati in rivolta; Il mio NO - Giustizia Insieme; Mantovano a Lecce: Il No al Referendum non sia contro il governo Meloni.

Bologna, le ragioni del Sì e del No al carcere della Dozza? «Negato il dibattito sul referendum»Lo sconcerto della Camera penale che aveva organizzato l’incontro informativo per i detenuti. I motivi del diniego sarebbero non meglio precisate «ragioni di opportunità» ... corrieredibologna.corriere.it

Mantovano a Lecce: «Il No al Referendum non sia contro il governo Meloni»«Con la riforma della giustizia, i magistrati non saranno controllati dalla politica e non saranno più le correnti a garantire coperture per negligenze o inadempienze». Lo ha dichiarato il sottosegret ... lagazzettadelmezzogiorno.it

In seguito agli attacchi e alle minacce ricevute sui social, è stato deciso di innalzare la vigilanza nei confronti della presidente del Tribunale dei minori dell'Aquila, Cecilia Angrisano - facebook.com facebook

Famiglia del bosco, rafforzata la scorta alla presidente del Tribunale: “Attenta ai tuoi figli” x.com