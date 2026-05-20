Curiosità il salernitano Agostino Vitolo diventa Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Agostino Vitolo, nato a Salerno, ha ricevuto il riconoscimento di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta di recente, durante la quale gli è stato consegnato il titolo ufficiale. Questo riconoscimento avviene in seguito a una nomina formale da parte delle autorità italiane. Vitolo è noto per questa distinzione, che si aggiunge ad altri possedimenti e riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni.

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E' stato insignito del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Agostino Vitolo, originario di Salerno. Come riporta Romatoday, il luogotenente, da 26 anni a capo dell'ufficio stampa del Comando provinciale dei carabinieri di Roma, ha ricevuto l'onorificenza. A consegnare il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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