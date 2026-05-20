Curiosità il salernitano Agostino Vitolo diventa Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana
Agostino Vitolo, nato a Salerno, ha ricevuto il riconoscimento di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta di recente, durante la quale gli è stato consegnato il titolo ufficiale. Questo riconoscimento avviene in seguito a una nomina formale da parte delle autorità italiane. Vitolo è noto per questa distinzione, che si aggiunge ad altri possedimenti e riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni.
E' stato insignito del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Agostino Vitolo, originario di Salerno. Come riporta Romatoday, il luogotenente, da 26 anni a capo dell'ufficio stampa del Comando provinciale dei carabinieri di Roma, ha ricevuto l'onorificenza. A consegnare il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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