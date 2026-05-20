Curiosità il salernitano Agostino Vitolo diventa Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana

Agostino Vitolo, nato a Salerno, ha ricevuto il riconoscimento di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta di recente, durante la quale gli è stato consegnato il titolo ufficiale. Questo riconoscimento avviene in seguito a una nomina formale da parte delle autorità italiane. Vitolo è noto per questa distinzione, che si aggiunge ad altri possedimenti e riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni.

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