Agenti della Guardia Civil sono entrati questa mattina nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo a Madrid. Nel frattempo, l'ex premier si trovava in visita presso il Vaticano. È stato anche reso noto che un ex presidente del governo è stato accusato di traffico di influenze e riciclaggio di denaro. La perquisizione si è svolta all'alba, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma, in udienza ufficiale dal Papa Leone XIV nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. Gli agenti sono arrivati nell’ufficio dell’ex leader socialista poco dopo le 8:00 di martedì 19 maggio e sono stati fatti entrare dalla segretaria Gertrudis Alcazar. Successivamente, è arrivata un’impiegata che si è presentata come Judith. È stato durante questa perquisizione che gli agenti della polizia nazionale hanno trovato numerose collane con pietre preziose di vari colori, anelli, bracciali, orologi, catene, orecchini e altri gioielli, riferisce Rtve. La segretaria dell’ex premier ha affermato che la cassaforte “appartiene alla casa” di Zapatero e di sua moglie e che alcuni dei gioielli rinvenuti “erano eredità” della moglie e “regali di viaggio”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Spagna: Guardia Civil nella sede del Psoe. Mentre Sanchez è dal Papa. Ex premier Zapatero accusato di traffico influenze e riciclaggio

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Spagna, Guardia Civil nella sede del Psoe per possibile finanziamento illecito

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In Spagna scrivono che la Guardia Civil è nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid x.com

Qualcuno sa se c'è un'app per vedere la guardia civile e la polizia in tempo reale, che funzioni in Asturias? reddit

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