Il rappresentante di Cuamm ha annunciato che il progetto si concentra sulla formazione del personale pediatrico nei paesi africani più fragili. L’obiettivo è migliorare la preparazione delle figure sanitarie locali attraverso programmi di formazione specifici. L’attività si svolge in collaborazione con università africane, con l’intento di rafforzare le competenze e garantire assistenza pediatrica qualificata. Il focus principale è sulla formazione del personale sanitario per rispondere alle esigenze di queste aree.

“Nei paesi più fragili dell’Africa c’è bisogno di personale preparato e il nostro compito è anche quello di fare molta formazione del personale locale in termini di pediatria. Per questo è necessario anche il coinvolgimento delle università locali in partnership con quelle italiane”. Così don Dante Carraro, cardiologo e direttore di Medici con l’Africa Cuamm, durante l’81.esimo Congresso della Società italiana di pediatria (Sip), in corso a Padova. L’evento vede la partecipazione di specialisti provenienti da tutta Italia che si stanno confrontando sulle nuove frontiere della ricerca e della prevenzione in pediatria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pediatria: don Carraro (Cuamm), con le università in Africa per la formazione del personale

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