L'Ebola resta una minaccia in Africa, in particolare in aree con sistemi sanitari deboli come la Repubblica Democratica del Congo. Un rappresentante di un'organizzazione umanitaria ha commentato che la malattia preoccupa ancora, evidenziando le difficoltà di gestione e prevenzione in queste zone. La diffusione del virus, infatti, avviene in ambienti con risorse limitate, complicando gli sforzi di contenimento e trattamento.

Padova, 28 mag. (Adnkronos Salute) - "L'Ebola continua a fare paura, soprattutto in contesti sanitari molto fragili come la Repubblica Democratica del Congo. A fare la differenza è soprattutto la capacità del sistema sanitario di contenere rapidamente il contagio. La RdC preoccupa molto perché il suo sistema sanitario è estremamente fragile” in contesto di instabilità e guerriglia. “L'Uganda, invece, fa meno paura proprio perché negli ultimi vent'anni ha costruito una rete sanitaria più strutturata e organizzata". Così don Dante Carraro, medico e direttore di Medici con l'Africa Cuamm, all'Adnkronos Salute, a margine dell'81.esimo Congresso italiano di pediatria (Sip), in corso a Padova, ricorda che come organizzazione "oggi lavoriamo soprattutto in Uganda, ma abbiamo vissuto direttamente l'epidemia in Sierra Leone dieci anni fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ebola, don Carraro (Cuamm): "In Africa fa paura per contesti sanitari molto fragili"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Don Carraro (Cuamm): Ebola ci ricorda che la salute è globale

Notizie e thread social correlati

Dall’Oglio (Cuamm): ‘Ebola fa paura anche in Uganda, focolaio in Congo è una polveriera’Il virus Ebola, nella sua variante Bundibugyo, sta suscitando preoccupazione anche in Uganda, dove vengono segnalati casi e allarmi legati alla...

Ebola, la variante Bundibugyo fa paura: l’analisi di Giovanni Dall’Oglio dalla prima linea in AfricaL’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato uno stato di emergenza sanitaria internazionale a causa di un nuovo focolaio di Ebola in Africa...

Temi più discussi: VIDEO | Don Carraro (Cuamm): L’ebola ci ricorda che la salute è globale; Ebola, i rischi vengono dal Congo. I ragazzi con un taccuino hanno salvato tanti villaggi; Cuamm: Ebola, dopo RD Congo anche l'Uganda è a rischio epidemia; PADOVA | EMERGENZA EBOLA IN UGANDA, DON DANTE: PRESE TUTTE LE PRECAUZIONI NECESSARIE.

#Ebola Nella Repubblica Democratica del Congo si continua a morire, la gente ha paura e scappa verso l'Uganda dove abbiamo attivato sistemi di protezione nei nostri ospedali. L'allarme di don Dante Carraro direttore del @Cuamm ? x.com

VIDEO | Don Carraro (Cuamm): L’ebola ci ricorda che la salute è globaleL'intervista del direttore di Medici con l'Africa alla Dire: Nei Paesi fragili servono centri di sorveglianza ... dire.it

Don Carraro (Cuamm): Aumentiamo i vaccini, il Covid si sconfigge con l’AfricaSapete qual è stato il primo caso di Covid nella Repubblica Centroafricana? Un missionario veneto rientrato dalle vacanze in Italia nel febbraio 2020. Il Covid ha dimostrato che le parti fanno presto ... ilsole24ore.com