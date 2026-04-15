La modenese Maria Sofia Pelosi vola in Africa per assistere i bambini con il Cuamm

La specializzanda in Pediatria di Modena, Maria Sofia Pelosi, si prepara a partire per l’Africa. La sua partenza si inserisce in un progetto promesso dal Cuamm, organizzazione impegnata nell’assistenza ai bambini. Pelosi si trasferirà nel paese africano per offrire supporto e cure pediatriche, portando avanti un’esperienza di volontariato all’estero. La giovane medico si trova attualmente presso l’Università di Padova, dove sta completando la sua formazione.

È in partenza Maria Sofia Pelosi, di Modena, oggi specializzanda in Pediatria presso l’Università di Padova. Oggi, 14 aprile, lascia l'Italia e vola a Beira, in Mozambico, dove la attendono sei mesi di lavoro al fianco dei medici e operatori sanitari locali, all’interno di uno dei progetti di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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