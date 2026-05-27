Cime Tempestose è stato uno dei film più acclamati di questa stagione cinematografica. Ha fatto discutere, in bene e in male, la scelta della regista Emerald Fennel di raccontare la storia di struggente e malsano amore partorito dalla penna di Emily Brontë in modo crudo e drammatico, senza il velo di miele che di solito accompagna i riadattamenti in costume. Eppure, Fennel ha un rimpianto e riguarda il taglio della scena in cui Margot Robbie, alias Catherine, mostrava un segno distintivo dell’epoca. Margot Robbie aveva le ascelle non depilate, ma non si vede. Ospite all’Hay Festival in Galles, Emerald Fennel ha rivelato un rimpianto che la assilla da quando il suo Cime Tempestose è arrivato nelle sale cinematografiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cime Tempestose, il retroscena sulla clip tagliata: c’entrano le ascelle di Margot Robbie

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