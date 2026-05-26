reggio calabria svolta a destra de luca riprende salerno senza il pd

Il governatore della regione ha riconquistato la città di Salerno senza il sostegno del partito di maggioranza. La vittoria avviene con una svolta a destra, lasciando l’opposizione senza il risultato sperato di replicare il successo del referendum. Le elezioni locali hanno sorpreso, poiché l’opposizione si aspettava un esito diverso, ma la vittoria è andata al candidato di centrodestra. Nessun coinvolgimento diretto del partito di governo nell’esito.

Il campo largo a Venezia è diventato, grazie al successo di Simone Venturini, un campiello; a Salerno l’arcinemico della Schlein, lo «sceriffo» Vincenzo De Luca, lo ha asfaltato; a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, esponente di punta di Forza Italia, con una vittoria plebiscitaria lo ha arato; a Messina, con la riconferma del sindaco Federico Basile, lo ha dissolto. Solo a Prato il Campo largo regge grazie a un cacicco del Pd, Matteo Biffoni, che si appresta a guidare la più grande chinatown d’Italia per la terza volta. Nelle città di maggior peso è finita con un 2 a 1 per il centrodestra rispetto al Campo largo, ma a vedere tutta la classifica il Pd ha tenuto una sola città su cinque. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Peppe Scopelliti. Elezioni Comunali a Reggio Calabria. Centrodestra, lora della verità

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