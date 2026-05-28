Le procure di Roma e Milano hanno richiesto l'accesso alle chat tra il sottosegretario e Mauro Caroccia, e tra esponenti di Mediobanca e Mps. Le indagini riguardano intercettazioni telefoniche e conversazioni su chat legate a questioni di interesse pubblico. Le richieste sono state formalizzate come parte di accertamenti in corso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accuse o coinvolgimenti diretti.

La richiesta arriva nell’ambito dell’indagine sul riciclaggio del clan Senese. Il centrodestra non pare intenzionato a dare il via libera, anche se Forza Italia ha posto condizioni, il che lascia intendere che potrebbe decidere di votare diversamente. «Prima abbiamo necessità di leggere le carte» si apprende fa fonti parlamentari. Naturalmente le opposizioni insorgono. «Se così fosse il messaggio politico sarebbe devastante. Parliamo di atti richiesti dall’autorità giudiziaria in un’inchiesta che chiede chiarezza. Giorgia Meloni ha due strade davanti a sé: coprire Delmastro e i suoi rapporti con personaggi in orbita mafiosa, oppure ordinare ai suoi dare l’ok alla richiesta, provare a fare luce e sgomberare il campo dall’idea che lei il suo partito abbiano qualcosa da nascondere», le parole del capogruppo M5S al Senato, Luca Pirondini. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pd e Procure uniti per spiare telefonate e chat del governo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Usa la figlia per spiare la ex e farsi mandare le chat che ha nel cellulare: condannatoUn uomo è stato condannato dopo aver utilizzato la figlia di sei anni per spiare l’ex compagna.

Trappola Mps per il governo. I pm vogliono spiare i ministriI pubblici ministeri di Milano hanno inviato una richiesta alle Camere per ottenere l'autorizzazione ad accedere al telefono dell'ex direttore...