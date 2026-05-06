I pubblici ministeri di Milano hanno inviato una richiesta alle Camere per ottenere l'autorizzazione ad accedere al telefono dell'ex direttore generale del Tesoro, al fine di verificare la presenza di messaggi con ministri riguardanti la vendita del 15% di Mps. La richiesta deriva da un'indagine in corso sulla transazione bancaria e coinvolge direttamente alcuni esponenti del governo, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili per l'inchiesta.

Che trappolone. I pm di Milano vogliono aprire il telefono dell’ex direttore generale del Tesoro, Marcello Sala, per verificare se ci sono sms o chat con alcuni ministri e parlamentari. Sognano di capire se c’è qualcosa di interessante sull’inchiesta aperta dalla Procura meneghina per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza relativa alla cessione del 15% di azioni Mps da parte del ministero dell’Economia nel novembre 2024. La cosa strana è che nella lettera inviata dai pm Pellicano-Gaglio-Polizzi ai presidenti di Camera e Senato si indicano già i nomi di chi avrebbe interloquito con l’allora gran capo della struttura di via XX Settembre ora presidente di Nexi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trappola Mps per il governo. I pm vogliono spiare i ministri

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