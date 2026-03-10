Usa la figlia per spiare la ex e farsi mandare le chat che ha nel cellulare | condannato

Un uomo è stato condannato dopo aver utilizzato la figlia di sei anni per spiare l’ex compagna. Secondo quanto emerso, ha insegnato alla bambina come accedere al cellulare della madre e le ha chiesto di inviargli una chat privata. L’episodio si è verificato ad Ancona, portando alla condanna dell’uomo.

Il telefonino sbloccato mentre era in doccia. L'uomo aveva un divieto di avvicinamento con braccialetto ANCONA - Ha usato la figlia di sei anni per spiare l'ex compagna, insegnandole come entrare nel suo cellulare e inviargli una chat privata. Per questo un uomo di 43 anni, di origine albanese, è stato condannato dal giudice Pietro Renna a tre mesi di reclusione per accesso abusivo a sistema informatico. La pena è sospesa ma subordinata al risarcimento di 3mila euro alla vittima, costituita parte civile con l'avvocata Laura Versace. I fatti risalgono al febbraio 2022 e sono avvenuti a Falconara. L'uomo, che aveva il divieto di...

