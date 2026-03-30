Sorprese in corsia al Lotti | Spiderman e la Round Table 73 regalano sorrisi ai piccoli pazienti

Nell’ospedale di Pontedera, due figure vestite da Spiderman e membri della Round Table 73 sono entrate nelle corsie per incontrare i pazienti più giovani. L’obiettivo era portare un sorriso ai bambini in cura, offrendo un momento di allegria durante il periodo delle festività. L’evento ha coinvolto i piccoli degenti e ha portato un tocco di spensieratezza tra le pareti dell’ospedale.

PONTEDERA – Un inaspettato eroe mascherato ha varcato le porte dell’ospedale cittadino per allietare la degenza dei pazienti più piccoli in vista delle festività. È l’iniziativa a forte vocazione solidale promossa dalla Round Table 73, che nei giorni scorsi ha organizzato una visita speciale all’interno del presidio sanitario Lotti di Pontedera. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di donare un momento di spensieratezza ai bambini attualmente in cura e ai loro genitori, alleviando il peso e le preoccupazioni del ricovero. Il gruppo ha percorso i corridoi del reparto di pediatria e del pronto soccorso pediatrico accompagnato da un ospite d’eccezione che ha catalizzato l’attenzione: Spiderman. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sorprese in corsia al Lotti: Spiderman e la Round Table 73 regalano sorrisi ai piccoli pazienti Articoli correlati Solidarietà in corsia, poliziotti donano regali (e sorrisi) ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico SalesiL’iniziativa, nata spontaneamente tra gli operatori e sostenuta con entusiasmo dal Dirigente Vice Questore Aggiunto Piero D’Armi, testimonia il forte... Il Poliziotto in corsia e spiderman portano sorrisi alla pediatria del ManzoniNel pomeriggio del 6 gennaio, presso il reparto di pediatria dell’ospedale Manzoni di Lecco, si è svolta la Festa dell’Epifania organizzata dalla...