Supereroi in corsia per regalare sorrisi e magia ai piccoli pazienti ricoverati

In diverse strutture ospedaliere e scuole italiane, alcuni volontari indossano costumi da supereroi per portare sorrisi e momenti di allegria ai bambini ricoverati. Tra questi, un militare dell’aeronautica si traveste da Spiderman, mentre un’altra persona si presenta come Batman, proveniente da Bergamo. A supportarli c’è anche una vicaria dell’istituto, impegnata in questa iniziativa di intrattenimento e conforto per i piccoli pazienti.

Gianni Liuzzi, supereroe nelle vesti di Spiderman, militare dell’aeronautica operativo in tanti ospedali e tante scuole del territorio, Angelo Federico nelle vesti di Batman, direttamente da Bergamo, anche lui operativo in tanti ospedali italiani, e Germana delle Canne, vicaria dell’Istituto.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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