Paura per una donna a Brescia un uomo si introduce in casa e la accoltella a scopo di rapina | l' epilogo

A Brescia, una donna thailandese è stata aggredita in casa da un uomo che si è introdotto con l'intento di rapinarla. Durante l'aggressione, la donna è stata accoltellata. Un 28enne di origini marocchine è stato arrestato e accusato di tentato omicidio e rapina aggravata. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’incidente.

Un fermo per tentato omicidio e rapina aggravata il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Brescia. Un 28enne marocchino, residente a Bergamo, è stato sottoposto a provvedimento restrittivo disposto dalla Procura della Repubblica di Brescia, dopo essere stato individuato come presunto autore di una violenta aggressione ai danni di una donna thailandese di 42 anni nella notte del 18 aprile scorso. Tentato omicidio a Brescia L'aggressione nella notte del 18 aprile L'identificazione del presunto autore Resistenza e lesioni durante il fermo Tentato omicidio a Brescia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il fermo è stato eseguito al termine di una complessa attività investigativa, avviata immediatamente dopo il grave episodio avvenuto a Brescia.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura per una donna a Brescia, un uomo si introduce in casa e la accoltella a scopo di rapina: l'epilogo Notizie correlate Leggi anche: Accoltella e rapina una donna a Brescia, fermato per tentato omicidio 28enne di Bergamo Paura per un giovane a Brescia, attirato con l'inganno in un garage e massacrato a scopo di rapina: 2 arrestiDue arresti con revoca dei permessi di soggiorno, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Brescia dove due giovani stranieri... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paura per una donna a Livorno, minacciata di morte e aggredita dall'ex compagno: l'intervento della polizia; Scontro sulla via per Arnesano, auto in testacoda. Paura per una donna e bimbo a bordo; Incidente sulla ciclabile, paura per una donna di 53 anni; Cervaro, Perde il controllo dell'auto e va fuori strada: paura per una donna. Paura per una donna a Brescia, un uomo si introduce in casa e la accoltella a scopo di rapina: l'epilogoUn 28enne marocchino è stato fermato a Brescia per tentato omicidio e rapina aggravata ai danni di una donna thailandese. virgilio.it Scontro sulla via per Arnesano, auto in testacoda. Paura per una donna e bimbo a bordoL’incidente poco dopo le 14 mentre una Fiat Punto stava per svoltare e accedere in una struttura riabilitativa. Impatto con una Bmw con a bordo una famiglia. Per la conducente dell'utilitaria ricovero ... lecceprima.it Due carriere, una condanna: non poter mai uscire di scena. La “paura di essere tagliati fuori” come condizione del successo delle celebrità del cinema. L’esperta: “Il rischio è quello di perdere il contatto con se stessi” - facebook.com facebook «Ci sono molte cose nel mondo che ci fanno paura. Ma ci sono molte più cose nella nostra immaginazione che ci fanno paura» (Frederick W. Cropp). Buongiorno a tutti! #29aprile x.com